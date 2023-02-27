Microsoft рассказала о лидерстве Sony на рынке консолей

Games Industry: в Microsoft заявили, что Sony владеет 70 процентами рынка консолей

Компания Microsoft заявила, что Sony занимает лидирующее положение на рынке игровых консолей. Об этом сообщает издание Games Industry.

Журналисты медиа сослались на заявление президента Microsoft Брэда Смита в ходе выступления в Брюсселе. Топ-менеджер корпорации присутствовал на закрытых слушаниях в Европейской комиссии относительно обсуждения покупки Microsoft студии Activision Blizzard. В своей речи президент IT-гиганта заявил, что Sony владеет 70 процентами мирового рынка консолей, а Microsoft остается менее 30 процентов.

По оценке Смита, позиции Sony и ее основного продукта PlayStation на европейском рынке еще более сильные: «Подумайте о рынке в Европе. Это рынок, на котором доля Sony составляет 80 процентов». Брэд Смит также рассказал, что на японском рынке — родном для Sony — доля компании составляет 96 процентов, тогда как Microsoft имеет менее 4 процентов. В связи с этим президент корпорации заявил, что покупка Microsoft Activision Blizzard не навредит Sony.

В заключение представитель американской компании отметил, что собирается заключить с японской корпорацией соглашение относительно выпуска фирменных игр на PlayStation. «Мы еще не договорились о сделке с Sony, но я надеюсь, что мы это сделаем», — подытожил Смит.

В середине декабря глава Xbox Фил Спенсер заявил, что PlayStation защищает свое господство на рынке. По словам Спенсера, Microsoft не собирается отнимать у геймеров на PlayStation игры серии Call of Duty, как об этом говорят в Sony.