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14:08, 11 апреля 2023Мир

Швейцария отвергла призыв посла США к новой заморозке активов России

Власти Швейцарии отвергли призыв посла США к дополнительной заморозке активов России

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Власти Швейцарии отвергли призыв посла США в стране Скотта Миллера к новой заморозке российских активов на сумму от 50 до 100 миллиардов франков. Об этом заявила руководитель Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Элен Будлигер-Артиеда, передает РИА Новости.

Политик отметила, что указанная сумма оценки российских активов была сделана не администрацией страны. Она подчеркнула, что под санкции Запада попадают не все российские граждане, а лишь небольшая часть.

Будлигер-Артиеда напомнила, что Берн заморозил активы РФ на 7,5 миллиарда франков, что составляет чуть более трети от 21,5 миллиарда евро, замороженных по всему Европейскому союзу (ЕС). «Мы постоянно говорим США и всем странам-партнерам: "Если у вас есть действенные зацепки, предоставьте их. Мы их рассмотрим"», — заверила она.

Ранее сообщалось, что Швейцария полностью присоединилась к десятому пакету санкций Европейского союза (ЕС) против России. Федеральный совет решил ввести в действие все новые антироссийские рестрикции на заседании 29 марта.

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Виктория Кондратьева
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