Белоруссия сократит расходы на космическую программу ради раскопок под Минском

В Белоруссии планируют начать масштабные археологические раскопки в деревне Городище под Минском. Информация об этом опубликована на Национальном правовом интернет-портале.

В документе Совмин поручил выделить Институту истории Академии наук 507 720 белорусских рублей (более 16,5 миллиона российских рублей) на раскопки в археологическом комплексе на реке Менке, по мнению ученых находилось первое минское поселение.

Ради раскопок правительство сократит расходы на космическую программу, а именно на создание Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о республиканском бюджете на 2022 год. Заместитель министра финансов Елена Печень заявила, что бюджет утвержден с приемлемым дефицитом порядка 1,5 процента к ВВП. «Источники для его финансирования у нас гарантированно есть — это остатки ранее накопленных средств бюджета», — сказала она.

