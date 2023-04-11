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16:56, 11 апреля 2023Бывший СССР

Пригожин заявил о контроле над 80 процентами Артемовска

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил о контроле российских сил над 80% Артемовска

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские силы установили контроль над 80 процентами Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом заявил основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, видео опубликовано в Telegram-канале военного корреспондента Александра Симонова.

«Мы полностью сконцентрированы на Бахмуте. Большая часть — более 80 процентов — находится под нашим контролем, в том числе все административные центры, заводы и фабрики», — рассказал предприниматель.

По словам Пригожина, осталась часть жилых районов, где под домами находятся тоннели. «3D-война продолжается», — добавил он.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что Украина подготовила для контрнаступления около 200 тысяч бойцов. «У них собрано порядка 200, по некоторым источникам — до 400 тысяч личного состава, недооценивать это нельзя», — сказал предприниматель.

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Варвара Кошечкина
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