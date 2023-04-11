СКР возбудил дело из-за незаконного изъятия Украиной активов российского банка

СКР возбудил дело из-за незаконного изъятия властями Украины активов российского банка

Следственный комитет России (СКР) по материалам Генпрокуратуры возбудил дело из-за незаконного изъятия властями Украины активов российского банка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Антона Иванова.

По его словам, речь идет об одном из крупнейших и системообразующих банков. Также должностные лица в Киеве мешали деятельности дочернего кредитного учреждения этого банка на Украине. По данным надзорного ведомства, это было сделано для того, чтобы причинить ущерб интересам России.

Также, по словам Иванова, действия властей были направлены против граждан Украины, являющихся клиентами этого банка.

Дело возбуждено по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.