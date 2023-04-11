Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:34, 11 апреля 2023Силовые структуры

СКР возбудил дело из-за незаконного изъятия Украиной активов российского банка

СКР возбудил дело из-за незаконного изъятия властями Украины активов российского банка

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) по материалам Генпрокуратуры возбудил дело из-за незаконного изъятия властями Украины активов российского банка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Антона Иванова.

По его словам, речь идет об одном из крупнейших и системообразующих банков. Также должностные лица в Киеве мешали деятельности дочернего кредитного учреждения этого банка на Украине. По данным надзорного ведомства, это было сделано для того, чтобы причинить ущерб интересам России.

Также, по словам Иванова, действия властей были направлены против граждан Украины, являющихся клиентами этого банка.

Дело возбуждено по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Госдума приняла поправки об электронных повестках и ограничениях для уклонистов
Главу МИД Германии раскритиковали за многомиллионные траты на внешность
МВФ улучшил прогноз по экономике России
В США рассказали об отставании Европы в космонавтике
В России продлят кредитные каникулы для физлиц и предпринимателей
Рост цен на один вид товаров в ФРГ назвали самым высоким со дня основания страны
Перспективы перезапуска приватизации в России оценили
На российской таможне изъяли около 800 килограммов гашиша из Европы
Госдума приняла закон об ответственности за проникновение на режимные объекты
Визовый центр Италии откроется еще в одном российском городе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.