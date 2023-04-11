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13:03, 11 апреля 2023Путешествия

Названы доступные для россиян страны без виз с прямыми рейсами в 2023 году

В 2023 году россияне могут улететь прямыми рейсами в 32 страны
СюжетВизы в Европу:

Фото: Unsplash

Российским путешественникам напомнили о странах для летнего отдыха, в которые в 2023 году можно улететь прямыми рейсами и без виз. Список наиболее доступных для россиян государств перечислен в материале РИА Новости.

Так, среди 32 доступных направлений названы Алжир, Венесуэла, ЕгипетИзраильИндияКитайКуба, Мальдивы, Марокко, ОАЭ, Сейшелы, ТаиландТунисТурция, Шри-Ланка и другие страны.

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Кроме того, в настоящее время вопрос возобновления прямого регулярного авиасообщения обсуждается с Мьянмой. Планируется, что перелеты будут осуществляться из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга в Янгон и Мандалай. Также на открытие авиасообщения с Россией настроены Зимбабве, Непал, Малайзия, Вьетнам, Монголия, Южная Корея, Саудовская Аравия, ИндонезияЭфиопия, ЮАР и Тунис.

Ранее стало известно, что российским туристам стали доступны полеты на еще один курорт Средиземного моря без пересадок и виз — авиакомпания Nouvelair Tunisie запустила рейсы из Москвы в тунисский город Монастир. 
Перелеты будут осуществляться на воздушных судах Airbus А320 два раза в неделю — по средам и субботам.

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Валентина Процкова
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