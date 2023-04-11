Аналитики предсказали дальнейший рост акций Сбербанка по итогам первого квартала

Сбер опубликовал финансовые результаты первого квартала 2023 года, которые подтвердили оптимистичные прогнозы аналитиков.

Так, банк объявил, что выдал за март рекордный объем розничных кредитов — 660 миллиардов рублей, чистая прибыль составила 125 миллиардов рублей. Всего за первые три месяца 2023 года Сбер заработал 350,2 миллиарда чистой прибыли, рентабельность составила 24 процента.

«Результаты банка, как уже стало привычно, просто великолепные», — говорит главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий. Он отмечает, что Сбер смог нарастить как розничный портфель, так и корпоративный на более чем четыре процента с начала года. «Банку также удалось нарастить комиссионные доходы двузначными темпами, что было непросто, учитывая эффект высокой базы прошлого года, когда активизировались транзакции и конверсионные операции. Очень позитивная динамика видна также по стоимости риска. В марте банк создал всего 8,6 миллиарда рублей резервов, что значительно улучшило рентабельность. ROE 24 процента за три месяца — очень высокий результат», — говорит Донецкий.

«Итоги первого квартала ожидаемо сильные: мощный темп процентных доходов, стабильные комиссионные, высокая эффективность управления издержками. Как результат — значительная помесячная прибыль, позволяющая кредитной организации на годовом треке показать сопоставимые с докризисным 2021 года результаты», — подчеркивает эксперт БКС Мир инвестиций Михаила Зельцер.

«Тренд последних месяцев 2022 года продолжается - банк постепенно наращивает чистую прибыль, зарабатывая не менее 100 миллиардов рублей в месяц. За первый квартал прибыль банка уже превысила итоговые значения всего 2022 года. По итогам 2023 года прибыль может быть близка к докризисным уровням», — считает аналитик «Тинькофф Инвестиций» Ляйсян Хусяинова.

«Мы подтверждаем нашу рекомендацию «покупать» для акций Сбера и целевую цену 280 рублей по привилегированным акциям. Считаем, что основным драйвером должны стать дивиденды за 2023 год», — отмечает Донецкий. Ранее в марте Набсовет Сбербанка объявил, что рекомендовал выплатить акционерам рекордную за всю историю банка сумму дивидендов — 565 миллиардов рублей, или 25 рублей на одну акцию. «Дивидендный фактор продолжает оказывать фундаментальную поддержку бумагам, инвесторы могут и дальше удерживать позиции в портфеле, мы сохраняем долгосрочный ориентир стоимости акции на уровне в 300 рублей», — говорит Зельцер.

Хусяинова соглашается, что вероятен дальнейший рост цены акций Сбербанка. По итогам марта индекс Мосбиржи вырос на 8,76 процента, до 2450,67 пункта. При этом одной из главных движущей силой были именно бумаги Сбербанка — они прибавили за месяц 27,5 процента, полностью отыграв негатив прошлого года. Сейчас акции стоят дороже, чем до 24 февраля 2022 года. При этом, по данным Мосбиржи именно акции Сбера уже несколько месяцев подряд возглавляют список самых популярных бумаг у частных инвесторов. Так в марте они были в портфеле у 40 процентов частных игроков.

