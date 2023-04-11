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16:19, 11 апреля 2023Силовые структуры

На российской таможне изъяли около 800 килограммов гашиша из Европы

В Петербурге ФСБ и таможенники изъяли почти 800 кг гашиша, ввезенного грузовиком из Европы

Фото: Telegram-канал Федеральной таможенной службы

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и таможни изъяли у контрабандистов почти 800 килограммов гашиша, ввезенного из Европы. Об этом во вторник, 11 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

7600 плиток с наркотиками обнаружили в тайнике грузовика. Их стоимость оценивается более чем в 350 миллионов рублей. Троих членов преступной группы — гражданина Белоруссии и двоих россиян, один из которых имеет вид на жительство в европейской стране — задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 («Контрабанда наркотических средств») УК РФ.

Ранее сообщалось, что псковские таможенники нашли у граждан Украины, выезжающих в Латвию, 10 миллионов гривен.

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Илона Палей
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