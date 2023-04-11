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12:13, 11 апреля 2023Ценности

Стали известны подробности о новом магазине Gucci для избранных клиентов

WWD: в Лос-Анджелесе открыли новый бутик Gucci с ультра-люкс вещами для избранных клиентов

Фото: Micael Buckner / WWD

Журналисты WWD раскрыли подробности о новом бутике итальянского бренда Gucci, который появился в Лос-Анджелесе для избранных клиентов. Материал опубликован на сайте портала.

По информации издания, магазин площадью 406 квадратных метров, который прозвали ультра-люксовым, открыт только по предварительной записи для ограниченного числа покупателей марки. Известно, что в салоне установили тонированные окна, скрывающие происходящее внутри. Кроме того, гостям будет доступна еда, которую они смогут заказать во время примерки.

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Главный исполнительный директор Gucci Марко Биццари рассказал, что в торговой точке будут представлены наряды ручной работы, кастомные предметы гардероба, предметы интерьера, эксклюзивные украшения и часы бренда, а также винтажные вещи, предварительно отреставрированные мастерами компании. Стоимость товаров будет варьироваться от 40 тысяч до трех миллионов евро (от 3,6 до 268 миллионов рублей).

Салоны призваны продемонстрировать самые изысканные изделия, в том числе мужские и женские коллекции на заказ, аксессуары, чемоданы, декор, высокие ювелирные украшения и часы. Также будут представлены редкие и эксклюзивные винтажные вещи, отреставрированные мастерами Gucci.

Ранее в апреле появилось видео с внутренним убранством будущего кафе Егора Крида Gucci. На размещенных кадрах видно, что интерьер заведения под названием Gucci полностью выполнен в фирменных цветах итальянского модного дома — зеленом, красном и золотистом. Более того, пол, стены и сиденья украшены монограммами с логотипом бренда.

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Майя Пономаренко
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