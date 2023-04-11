Иран получил первые поставки российского топлива по железной дороге

Reuters: Россия начала поставки топлива в Иран по железной дороге

Россия начала экспорт топлива в Иран по железной дороге после того, как часть покупателей отказалась от российских энергоносителей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли и данные по экспорту.

В феврале и марте 2023 года Иран получил до 30 тысяч тонн российского бензина и дизельного топлива, сообщили Reuters инсайдеры, знакомые с данными по экспорту. Еще один собеседник также подтвердил факт поставок, но не смог уточнить их объемы. Все топливо экспортировалось по железной дороге из России через Казахстан и Туркменистан. Один из инсайдеров уточнил, что некоторые партии бензина в дальнейшем отправлялись из Ирана в соседние государства, в том числе Ирак, автомобильным транспортом.

Вице-премьер России Александр Новак еще прошлой осенью объявил о начале своповых (по схеме замещения, используются, когда прямые поставки невозможны — прим. «Ленты.ру») поставок нефтепродуктов в Иран, но фактические отгрузки начались только в этом году, сообщили источники агентства.

По сообщениям трейдеров центральноазиатского рынка нефтепродуктов, Россия ранее поставляла небольшие объемы топлива в Иран танкерами через Каспийское море. Сейчас российские нефтяные компании заинтересованы в экспорте дизеля и бензина в Иран по железной дороге, поскольку морские поставки связаны с высокими ставками фрахта и ценовым потолком, введенным странами G7.

Однако, по словам источников, новый способ экспорта также сопряжен с определенными сложностями. Они уточнили, что ожидают увеличения поставки топлива в Иран в этом году, но помешать быстрому росту может загруженность железных дорог.

Ранее иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи заявил, что Тегеран рассчитывает на «огромные объемы» своповых поставок нефти и газа из России в 2023 году. Он уточнил, что поставки на какое-то время замедлились из-за некоторых стран-соседей Ирана, но теперь «этот вопрос решен».