Популярный модный блогер раскрыл изнанку работы с Собчак и назвал ее хамкой

Работавший с Ксенией Собчак стилист Гоша Карцев назвал телеведущую хамкой

Популярный российский блогер и стилист Гоша Карцев назвал хамкой телеведущую Ксению Собчак, с которой ему в прошлом доводилось работать. Изнанку сотрудничества с журналисткой он раскрыл в интервью блогеру Карену Адамяну, которое опубликовано во «ВКонтакте».

«Ксения Собчак, она не капризная, это по-другому. Она просто... хамка», — заявил он. Блогер уточнил, что работал с телеведущей в период между ее участием в реалити-шоу «Блондинка в шоколаде» и президентской кампанией. По его словам, тогда Собчак вела себя «рок-н-ролльно». «Я видел вещи, которые я не буду никому, наверное, никогда про нее рассказывать. Типа прям она панкуха», — поделился Карцев.

Впоследствии стилист, по его словам, сотрудничал с телеведущей при других обстоятельствах, однако не стал напоминать, что когда-то она грубо вела себя с ним. Кроме того, Карцев раскрыл, что Собчак осталась должна ему около 150-200 долларов.

Вместе с тем он подчеркнул, что ему не нужно ничего от телеведущей. «Мне вообще насрать абсолютно, она просто такой человек», — заключил блогер.

Ранее участник музыкального шоу «Фабрика звезд» на Первом канале Юрий Титов рассказал о встрече с Собчак за кулисами проекта. По его словам, телеведущая, которая также участвовала в кастинге для программы, подвезла его до Останкино. Титов также описал впечатления от Собчак.