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19:52, 11 апреля 2023Путешествия

Опасная посадка пассажирского самолета со сломанным шасси попала на видео

Самолет Ryanair совершил в Дублине посадку со сломанным передним колесом

Пассажирский самолет Ryanair, следовавший из Ливерпуля в Дублин, совершил опасную посадку в пункте назначения со сломанным шасси. Инцидент попал на видео, которое публикует Daily Mail.

На кадрах видно, что после приземления самолет на большой скорости выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В это время переднее колесо сломалось, из-под него стали вылетать искры. Сразу после полной остановки лайнера была объявлена чрезвычайная ситуация.

Всех пассажиров высадили и осмотрели, во время происшествия никто не пострадал. Представители авиакомпании назвали случившееся «незначительной проблемой», а сломанный самолет отбуксировали в ангар для осмотра. Оказалось, что передняя стойка шасси была полностью смята под весом самолета.

Зарина Дзагоева
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