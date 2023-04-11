Опасная посадка пассажирского самолета со сломанным шасси попала на видео

Самолет Ryanair совершил в Дублине посадку со сломанным передним колесом

Пассажирский самолет Ryanair, следовавший из Ливерпуля в Дублин, совершил опасную посадку в пункте назначения со сломанным шасси. Инцидент попал на видео, которое публикует Daily Mail.

На кадрах видно, что после приземления самолет на большой скорости выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В это время переднее колесо сломалось, из-под него стали вылетать искры. Сразу после полной остановки лайнера была объявлена чрезвычайная ситуация.

Всех пассажиров высадили и осмотрели, во время происшествия никто не пострадал. Представители авиакомпании назвали случившееся «незначительной проблемой», а сломанный самолет отбуксировали в ангар для осмотра. Оказалось, что передняя стойка шасси была полностью смята под весом самолета.