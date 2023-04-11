Лукашенко назвали матерью Белоруссии

Жена президента Зимбабве Мнангагва назвала Лукашенко матерью Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не только отец, но и мать для своей страны, уверена жена президента Зимбабве Оксилия Мнангагва. Об этом она заявила в ходе встречи с главой государства в Минске, передает РИА Новости.

«Я видела, какую заботу он проявляет о своей стране, о своем народе. Мы видели, как заботятся о детках в больнице. Именно поэтому я ему сказала: "Господин президент, позвольте вам сказать, что вы не только отец — вы и мать для своей страны"», — сказала Мнангагва.

Она также выразила уверенность, что отношения между Белоруссией и Замбабве будут развиваться.

Ранее первая леди Зимбабве приехала в Белоруссию, чтобы изучить опыт страны в сфере здравоохранения и оказания медицинских услуг населению.

В январе Лукашенко посетил Зимбабве с рабочим визитом. Местные жители встретили белорусского президента традиционными танцами с бубнами и барабанами, а провожал его почетный караул, в рядах которого был козел с красными рогами и копытами.