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17:15, 1 февраля 2023Бывший СССР

Лукашенко проводили из Зимбабве под музыку и с козлом

Президента Белоруссии Лукашенко в Зимбабве проводила рота почетного караула с козлом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил рабочую поездку в Зимбабве. Видеозапись проводов опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы государства.

На размещенных в сети кадрах видно, что белорусского лидера под музыку провожает рота почетного караула, в состав которой вошел козел. Рога, копыта и хвост животного окрашены в красный цвет, а на спину накинута зеленая попона с символикой вооруженных сил африканской страны.

Лукашенко прибыл в Зимбабве 30 января — местные жители встретили его традиционными танцами с бубнами и барабанами. Своему коллеге Эммерсону Мнангагве белорусский президент подарил трактор для его подсобного хозяйства.

Мнангагва впоследствии признался, что между ним и Лукашенко возникла некая химия. Он пояснил, что у них схожие взгляды относительно развития их стран.

Варвара Кошечкина
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