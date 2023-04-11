Количество трудящейся молодежи в России сократилось до минимума

FinExpertiza: в 2022 году число трудящихся россиян в возрасте до 35 лет рекордно упало

В 2022 году количество трудящихся россиян в молодом возрасте (до 35 лет) сократилось на 1,33 миллиона человек, до 21,5 миллиона, что составляет 29,8 процента всех занятых. Об этом со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza пишет РБК.

Такой показатель стал минимальным как минимум с 2006 года, то есть за весь период доступных данных Росстата. Однако если учитывать тренд старения населения, который проявляется в стране еще с 1990-х годов, то можно предположить, что показатель является рекордно низким за всю новейшую историю страны.

В последний раз столь массовое снижение количества работников в этой категории наблюдалось по итогам пандемийного 2020 года. Тогда речь шла о потере 1,34 миллиона человек.

При этом в минувшем году количество трудящихся молодых женщин сократилось на 8,5 процента, а мужчин — на 3,5 процента. В процентном соотношении больше всего рынок потерял работников в возрасте от 25 до 29 лет — 724 тысячи человек (7,2 миллиона). Также значительное вымывание произошло в возрастной группе 30-34 лет — 524 тысячи человек (10,7 миллиона).

Вместе с тем заметную положительную динамику продемонстрировали другие категории. Так, количество трудящихся людей в возрасте 60-69 лет выросло на 336 тысячи человек, до 4,9 миллиона.

Авторы исследования отмечают, что основная причина старения рабочей силы в России связана с демографией, то есть низкой рождаемостью в 1990-го годы. Численность молодых работников постоянно сокращается последние десять лет, например, сотрудников младше 30 лет за это время стало на 5,9 миллиона человек меньше.

Ранее исследование РАНХиГС показало, что с начала пенсионной реформы в России в 2019 году экономическая активность мужчин в возрасте 60-61 год выросла на 12-16 процентных пунктов, а женщин 55-56 лет — на 13-14 процентных пунктов.