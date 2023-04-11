Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:10, 11 апреля 2023Экономика

Количество трудящейся молодежи в России сократилось до минимума

FinExpertiza: в 2022 году число трудящихся россиян в возрасте до 35 лет рекордно упало
СюжетПенсионная реформа:

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

В 2022 году количество трудящихся россиян в молодом возрасте (до 35 лет) сократилось на 1,33 миллиона человек, до 21,5 миллиона, что составляет 29,8 процента всех занятых. Об этом со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza пишет РБК.

Такой показатель стал минимальным как минимум с 2006 года, то есть за весь период доступных данных Росстата. Однако если учитывать тренд старения населения, который проявляется в стране еще с 1990-х годов, то можно предположить, что показатель является рекордно низким за всю новейшую историю страны.

В последний раз столь массовое снижение количества работников в этой категории наблюдалось по итогам пандемийного 2020 года. Тогда речь шла о потере 1,34 миллиона человек.

При этом в минувшем году количество трудящихся молодых женщин сократилось на 8,5 процента, а мужчин — на 3,5 процента. В процентном соотношении больше всего рынок потерял работников в возрасте от 25 до 29 лет — 724 тысячи человек (7,2 миллиона). Также значительное вымывание произошло в возрастной группе 30-34 лет — 524 тысячи человек (10,7 миллиона).

Вместе с тем заметную положительную динамику продемонстрировали другие категории. Так, количество трудящихся людей в возрасте 60-69 лет выросло на 336 тысячи человек, до 4,9 миллиона.

Материалы по теме:
Население Китая сократилось впервые за 60 лет. Как потеря рабочих рук грозит уничтожить одну из крупнейших экономик мира?
Население Китая сократилось впервые за 60 лет.Как потеря рабочих рук грозит уничтожить одну из крупнейших экономик мира?
10 апреля 2023
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат. Почему это приведет к мировому кризису?
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат.Почему это приведет к мировому кризису?
22 марта 2023

Авторы исследования отмечают, что основная причина старения рабочей силы в России связана с демографией, то есть низкой рождаемостью в 1990-го годы. Численность молодых работников постоянно сокращается последние десять лет, например, сотрудников младше 30 лет за это время стало на 5,9 миллиона человек меньше.

Ранее исследование РАНХиГС показало, что с начала пенсионной реформы в России в 2019 году экономическая активность мужчин в возрасте 60-61 год выросла на 12-16 процентных пунктов, а женщин 55-56 лет — на 13-14 процентных пунктов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Стало известно об обещании Зеленского отдать Польше западные области Украины
ФСБ показала видео задержания собиравшегося воевать за ВСУ россиянина
США заподозрили ОАЭ в помощи России в обходе санкций
МИД Японии назвал Южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией
Названы самые частые ошибки при самостоятельном бронировании тура
Марочко рассказал о попытках ВСУ ввести в заблуждение российскую радиоразведку
Судье Арбитражного суда Алтайского края дали 13 лет за получение крупных взяток
Не брившая подмышки несколько лет блогерша ответила на критику хейтеров
Нейросеть подготовила мирный договор по Украине
Названа самая опасная поза в сексе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.