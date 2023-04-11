Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:02, 11 апреля 2023Бывший СССР

В Молдавии назвали условие для использования георгиевской ленты

КС Молдавии: георгиевскую ленту нельзя использовать для оправдания военной агрессии

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

В Молдавии можно будет носить георгиевскую ленту, но нельзя будет использовать ее для «оправдания военных преступлений и агрессии». С таким пояснением во время брифинга выступила глава Конституционного суда (КС) республики Домника Маноле, передает РИА Новости.

Она уточнила, что КС частично удовлетворил запрос депутатов Соцпартии Молдавии, которые ранее обратились в суд, чтобы опротестовать запрет на ношение георгиевских лент.

Маноле заявила, что молдавское законодательство не определяет, должно ли ношение запрещенной атрибутики приводить к санкциям, указав на необходимость обозначить, в каких случаях использование такой символики допустимо. В качестве примера она привела использование изображения георгиевской ленты в научных, учебных или исторических материалах.

В апреле 2022 года президент Молдавии Майя Санду утвердила одобренный парламентом республики запрет на «использование символов, которые продвигают военную агрессию». Нарушителям принятой законодательной нормы грозит штраф на сумму от 245 до 490 долларов в национальной валюте или общественные работы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о контроле над 80 процентами Артемовска
Путин пообещал бюджету России дополнительные доходы от экспорта нефти и газа
Названа неочевидная причина появления жира на талии
Российский бездомный предстанет перед судом за домогательство двух девочек
Россияне побили исторический рекорд посещаемости на любимом курорте богачей
Вышел трейлер фильма «Питер Пэн и Венди» с Джудом Лоу и дочерью Милы Йовович
Раскрыта средняя стоимость гостиничного номера в майские праздники в Москве
В России улучшили прогноз развития экономики
Опубликована карта боевых действий на Украине
Американские ученые приостановили участие в эксперименте SIRIUS
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.