Московские колледжи утроят набор для подготовки кадров в известную госкомпанию

Ракова: колледжи Москвы подготовят более около 2000 специалистов для «Ростеха» в 2023 году

В 2023 году московские колледжи втрое увеличили набор на целевое обучение по специальностям в авиастроении. Так, 1700 студентов смогут получить образование в этой сфере при содействии госкорпорации «Ростех» и правительства Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, колледжи столицы предоставляют наиболее широкие возможности для освоения перспективных специальностей. Уже существующие программы постоянно совершенствуются и подстраиваются под реальные запросы работодателей. Основной фокус — практическая подготовка, подчеркнула Ракова.

«С первого дня студенты погружаются в профессиональную среду, учатся на современном оборудовании у высококлассных мастеров своего дела. В итоге, к работодателю приходят полноценные сотрудники, готовые сразу включаться в работу реального производства. Наша ключевая задача — организовать кадровую поддержку промышленности для решения важнейших государственных задач в сфере авиастроения», — сказала вице-мэр.

70% учебного времени студентов-авиастроителей на целевых местах будет занимать практика на реальном производстве

Ракова добавила, что госкорпорация «Ростех» является одним из ярчайших примеров партнерства столичного образования с работодателями. В прошлом году на целевое обучение в авиастроении поступили 463 студента, в этом году их будет втрое больше.

Содержание учебных программ обновлено под запросы конкретных предприятий. Студенты приобретут навыки минимум по пяти профессиям, получат реальный опыт на производстве и станут мультиквалифицированными специалистами.

Качество обучения будут оценивать путем квалификационных экзаменов по стандартам работодателя и независимой оценки квалификации. Кроме того, планируется расширить объем подготовки наставников, которые помогут молодым специалистам быстрее осваиваться на предприятиях. Если в прошлом году были обучены 54 человека, то в 2023 году подготовку пройдут 400 опытных специалистов.

Также для сотрудников колледжей станут доступны стажировки на заводах, что позволит преподавателям знакомиться с новейшими технологиями авиастроения и актуализировать свои знания, а колледжам вносить изменения в учебные программы с учетом меняющихся потребностей работодателей.