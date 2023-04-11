Силовые структуры
Российского военкома арестовали за получение крупной взятки
В Саратове военного комиссара трех районов города арестовали до 27 мая за получение взятки
В Саратове 42-летнего военного комиссара Кировского, Волжского и Фрунзенского районов города Олега Садомова арестовали за получение крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Саратовского областного суда.
Он будет находиться в СИЗО до 27 мая.
Как уточняет информационное агентство «Версия-Саратов», сначала обвиняемый собирался обжаловать свой арест, однако позже адвокат Михаил Штода отозвал апелляционную жалобу.
Помимо Садомова по делу проходит начальник отдела призыва Елена Поддубная. Ее также поместили под стражу.