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15:58, 11 апреля 2023Силовые структуры

Российского военкома арестовали за получение крупной взятки

В Саратове военного комиссара трех районов города арестовали до 27 мая за получение взятки

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Саратове 42-летнего военного комиссара Кировского, Волжского и Фрунзенского районов города Олега Садомова арестовали за получение крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Саратовского областного суда.

Он будет находиться в СИЗО до 27 мая.

Как уточняет информационное агентство «Версия-Саратов», сначала обвиняемый собирался обжаловать свой арест, однако позже адвокат Михаил Штода отозвал апелляционную жалобу.

Помимо Садомова по делу проходит начальник отдела призыва Елена Поддубная. Ее также поместили под стражу.

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Елизавета Новикова
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