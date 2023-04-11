Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:00, 11 апреля 2023Среда обитания

Назван способ обезопасить себя от мошенников при покупке квартиры

Директор РАЭК Гребенников: при покупке квартиры нужно использовать проверенные сайты

Фото: Finn Winkler / dpa / Globallookpress.com

Для того чтобы не стать жертвой мошенников, при выборе жилья следует пользоваться только проверенными сайтами. Способ обезопасить себя от злоумышленников при покупке квартиры россиянам назвал директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников, передает NEWS.ru.

По словам эксперта, квартиру на вторичном рынке лучше всего искать на «Авито» или «ЦИАН». Для поиска жилья в новостройках лучше всего выбрать застройщика и зайти на его официальный сайт. Гребенников добавил, что при покупке «первички» обращение напрямую к девелоперу также поможет сэкономить.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предупредил россиян о новой схеме мошенничества со строящимся жильем. Он рассказал, что компании, которые должны завершить возведение долгостроев, стали продавать квартиры в них новым дольщикам.

В марте в Федеральной нотариальной палате сообщили, что мошенники начали использовать поддельные QR-коды и ненастоящие объявления на сервисах поиска жилья. Таким образом они перенаправляют россиян на сайты-двойники ведомств или компаний, на которых можно совершать действия с документами.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
В Госдуме разъяснили статус полученных через «Госуслуги» повесток
Байден назвал арест журналиста WSJ Гершковича неправомерным
Власти Молдавии объяснили сближение с НАТО
В «Зените» прокомментировали информацию об изменении состава команды летом
Путин пообещал бюджету России дополнительные доходы от экспорта нефти и газа
Названа неочевидная причина появления жира на талии
Российский бездомный предстанет перед судом за домогательство двух девочек
Россияне побили исторический рекорд посещаемости на любимом курорте богачей
Вышел трейлер фильма «Питер Пэн и Венди» с Джудом Лоу и дочерью Милы Йовович
Раскрыта средняя стоимость гостиничного номера в майские праздники в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.