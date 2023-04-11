Назван способ обезопасить себя от мошенников при покупке квартиры

Директор РАЭК Гребенников: при покупке квартиры нужно использовать проверенные сайты

Для того чтобы не стать жертвой мошенников, при выборе жилья следует пользоваться только проверенными сайтами. Способ обезопасить себя от злоумышленников при покупке квартиры россиянам назвал директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников, передает NEWS.ru.

По словам эксперта, квартиру на вторичном рынке лучше всего искать на «Авито» или «ЦИАН». Для поиска жилья в новостройках лучше всего выбрать застройщика и зайти на его официальный сайт. Гребенников добавил, что при покупке «первички» обращение напрямую к девелоперу также поможет сэкономить.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предупредил россиян о новой схеме мошенничества со строящимся жильем. Он рассказал, что компании, которые должны завершить возведение долгостроев, стали продавать квартиры в них новым дольщикам.

В марте в Федеральной нотариальной палате сообщили, что мошенники начали использовать поддельные QR-коды и ненастоящие объявления на сервисах поиска жилья. Таким образом они перенаправляют россиян на сайты-двойники ведомств или компаний, на которых можно совершать действия с документами.