Блогерша отказалась от бритья тела на несколько месяцев и показала результат

Не брившая подмышки и ноги несколько месяцев TikTok-блогерша Черри показала результат

Блогерша Черри (фамилия неизвестна) из США, отказавшаяся от бритья тела на несколько месяцев, показала результат. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 57 тысяч подписчиков.

Известно, что инфлюэнсерша с никнеймом ittybittycherry регулярно показывает растительность на теле, освещая тему бодипозитива. Кроме того, девушка признается, что не удаляет волосы в области ног, подмышек и лобка уже в течение нескольких месяцев.

По этой причине, как утверждает юзерша, многие подписчики осуждают ее за внешний вид. «Да, я знаю, что показывать небритое тело — это безумие, и вы никогда не увидите подобного в СМИ. Но я просто выгляжу естественно», — пояснила блогерша, надев купальник и демонстрируя при этом длинные темные волосы в упомянутых зонах.

Подписчики неоднозначно оценили поступок Черри в комментариях под постом. «Зачем же все мы тогда, по-твоему, бреемся?», «Я уважаю то, что ты несешь в массы», «Я перестала бриться после твоих постов, и мне это нравится», — написали они.

Ранее блогерша побрила лицо с помощью сухого шампуня на камеру и разозлила подписчиков. Инфлюэнсерша призналась, что решила удалить мелкие волоски с лица. При этом юзерша нанесла сухой шампунь на упомянутую область вместо пены для бритья и сбрила растительность.