Судье Арбитражного суда Алтайского края дали 13 лет за получение крупных взяток

Судья Арбитражного суда Алтайского края получил 13 лет за взятки в виде автомобиля и денег

Судью Арбитражного суда Алтайского края Алексея Городова осудили на 13 лет и оштрафовали на 30 миллионов рублей за получение особо крупных взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Людмила Рязанцева.

Также ему запретили занимать должности на госслужбе в течение 10 лет. В ходе расследования Городов отрицал вину, однако показания многочисленных свидетелей и результаты экспертиз показали, что он причастен к коррупционным преступлениям.

По данным следствия, в 2010 году Городов получил взятку в виде автомобиля Toyota Land Cruiser Prado 120 по заниженной цене — ему удалось сэкономить 360 тысяч рублей. За вознаграждение он пообещал оказывать покровительство гражданину по фамилии Долгов, провести процедуры банкротства в отношении юрлица и в будущем выносить другие судебные акты в его интересах. В период с 2016 по 2017 год судья получал от Долгова по полмиллиона рублей за каждый судебный акт, всего он передал ему два миллиона рублей.

Кроме того, в тот же период он получил от предпринимателя 2,5 миллиона рублей через посредника за принятие решения об отказе удовлетворить заявления конкурсных управляющих по двум арбитражным делам, связанным с недвижимостью.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. В сентябре 2020 года полномочия Городова как судьи были приостановлены.