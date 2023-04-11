Разложившееся тело мужчины нашли в лесу под Москвой

Агентство «Москва»: в лесу в Мытищах нашли разложившееся тело мужчины

В лесу в подмосковных Мытищах нашли разложившееся тело мужчины. Об этом сообщил агентству городских новостей «Москва» источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник пояснил, что тело найдено в деревне Новоалександрово. «В лесополосе обнаружен частично скелетированный труп мужчины в черной куртке, рубашке, черных брюках и коричневых ботинках», — отметил он.

По предварительным данным, неизвестный скончался около полугода назад. Останки направили в морг для установления причины смерти. Правоохранители будут устанавливать личность погибшего.

5 марта сообщалось, что под Новосибирском в лесу обнаружили тело 14-летнего подростка. При погибшем нашли предсмертную записку, ее содержание неизвестно. До этого у станции метро «Прокшино» в Новой Москве обнаружили расчлененное тело мужчины.