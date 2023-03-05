Под Новосибирском в лесу обнаружили тело 14-летнего подростка

SHOT: тело 14-летнего подростка найдено под Новосибирском, полиция проводит проверку

В лесу под Новосибирском местными жителями обнаружено тело 14-летнего подростка. При погибшем нашли предсмертную записку, ее содержание неизвестно. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Известно, что подросток жил с отцом и бабушкой, его мать умерла четыре года назад. Полиция уже проводит проверку обстоятельств трагедии.

Ранее стало известно, что 16-летний подросток из Москвы попытался покончить с собой после переписки со странным аккаунтом в мессенджере. Врачам удалось спасти жизнь мальчика. По данным SHOT, сейчас полиция пытается установить владелицу аккаунта, описание которого гласит: «Кукловод-манипулятор, убила 38 человек».