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16:07, 5 марта 2023Россия

Под Новосибирском в лесу обнаружили тело 14-летнего подростка

SHOT: тело 14-летнего подростка найдено под Новосибирском, полиция проводит проверку

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В лесу под Новосибирском местными жителями обнаружено тело 14-летнего подростка. При погибшем нашли предсмертную записку, ее содержание неизвестно. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Известно, что подросток жил с отцом и бабушкой, его мать умерла четыре года назад. Полиция уже проводит проверку обстоятельств трагедии.

Ранее стало известно, что 16-летний подросток из Москвы попытался покончить с собой после переписки со странным аккаунтом в мессенджере. Врачам удалось спасти жизнь мальчика. По данным SHOT, сейчас полиция пытается установить владелицу аккаунта, описание которого гласит: «Кукловод-манипулятор, убила 38 человек».

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Варвара Кошечкина
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