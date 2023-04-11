Украинский режиссер Лопатенок обвинил Зеленского в предательстве национальных интересов

Президент Украины Владимир Зеленский ответственен за вооруженный конфликт в стране, заявил украинский режиссер-документалист Игорь Лопатенок, сообщает РИА Новости.

«Самая большая ложь нашего времени и самое большое предательство интересов Украины. Вы, Зеленский, ответственный за все это горе, если бы Минские соглашения были выполнены, этого никогда не было бы. Зло. Позор!» — написал он.

Лопатенок также напомнил, что в своей инаугурационной речи Зеленский обещал прекратить конфликт на востоке страны. По его словам, нынешнего президента избрали, потому что Украина не хотела конфликта.

Ранее бывший советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович заявил, что рейтинг популярности президента Украины Владимира Зеленского рухнет, если боевые действия на Украине закончатся.

