Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:11, 11 апреля 2023Бывший СССР

Украинский режиссер обвинил Зеленского в предательстве национальных интересов

Украинский режиссер Лопатенок обвинил Зеленского в предательстве национальных интересов

Фото: David W Cerny / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ответственен за вооруженный конфликт в стране, заявил украинский режиссер-документалист Игорь Лопатенок, сообщает РИА Новости.

«Самая большая ложь нашего времени и самое большое предательство интересов Украины. Вы, Зеленский, ответственный за все это горе, если бы Минские соглашения были выполнены, этого никогда не было бы. Зло. Позор!» — написал он.

Лопатенок также напомнил, что в своей инаугурационной речи Зеленский обещал прекратить конфликт на востоке страны. По его словам, нынешнего президента избрали, потому что Украина не хотела конфликта.

Ранее бывший советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович заявил, что рейтинг популярности президента Украины Владимира Зеленского рухнет, если боевые действия на Украине закончатся.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Белом доме прокомментировали подлинность слитых документов
Полицию захотели отстранить от обеспечения военного призыва
В Петербурге подростки толпой разгромили автобус и попали на видео
Венгрия продлила соглашение с Россией о дополнительных поставках газа
В Дании не исключили оперативного принятия решения по истребителям Украине
Путин созвонился с президентом Узбекистана и обсудил с ним экономику
Российская таможня после атаки хакеров перешла на бумагу
В России произошло землетрясение
Госдума одобрила законопроект о запрете продажи вейпов и жидкостей детям
Популярный модный блогер раскрыл изнанку работы с Собчак и назвал ее хамкой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.