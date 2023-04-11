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10:36, 11 апреля 2023Бывший СССР

В Белоруссии построят деревню для айтишников

В Жабинковском районе Белоруссии построят деревню для айтишников
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Annie Spratt / Unsplash

В Жабинковском районе Белоруссии построят деревню для айтишников, сообщает БЕЛТА.

С помощью этого в Жабинке — городе-спутнике Бреста — планируют повысить инвестиционную привлекательность и создавать комфортные условия для бизнеса.

Для реализации проекта подобрали земельный участок в границах деревни Филипповичи Ленинского сельсовета. Там могут разместиться более 30 частных домов. Расстояние до Жабинки составляет менее 10 километров, до Бреста — немногим более 20 километров.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что программы импортозамещения в стране продвигаются. В качестве примера Лукашенко привел заказ IT-продукции на сумму в размере свыше 300 миллионов долларов, который сделали российские компании у белорусских айтишников.

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Алевтина Запольская
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