Большая часть делегации России не получила визы для участия в сессии ООН в Вене

Большая часть делегации РФ не получила визы для участия в сессии спецкомитета ООН в Вене

Большая часть российской делегации не получила визы для участия в сессии спецкомитета ООН по разработке всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Сессия пройдет в Вене, сообщил замглавы делегации России Эрнест Чернухин, передает РИА Новости.

В числе россиян, не получивших визы, представители Минюста, Генпрокуратуры, Следственного комитета и МВД. По словам Чернухина, Москва считает эту ситуацию политическим давлением на Россию и препятствием для демократических договоров.

«В этой связи Австрия нарушает свои обязательства, как одна из стран, где расположена штаб-квартира Организации Объединенных Наций, на основании соглашения между Австрийской республикой и Организацией Объединенных Наций от 1995 года», — добавил Чернухин.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российские дипломаты получили сотни отказов в просьбе выехать за пределы 25 миль от штаба организации. Он напомнил, что с конца прошлого года всем российским дипломатам при ООН, кроме постоянного представителя, необходимо получить разрешение для выезда за пределы этой зоны, в которую входит Нью-Йорк и частично Лонг-Айленд.