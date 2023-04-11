Новые правила воинского учета позволят быстро обжаловать действия военкоматов

Новый порядок воинского учета в России позволит оперативно обжаловать действия военкоматов

Поправки о совершенствовании порядка воинского учета в России позволят оперативно оспорить направленные по новым правилам повестки. Они могут быть быстро обжалованы как в досудебном порядке, так и через суд. Это следует из закона, принятого Госдумой во втором и третьем чтениях во вторник, 11 апреля.

Жалобу на действия военкоматов необходимо направить в призывную комиссию региона через портал госуслуг или обратиться в МФЦ, откуда ее в бумажном виде обязаны направить не позднее следующего дня.

В жалобе необходимо указать наименование военного комиссариата, призывной комиссии или комиссии по постановке граждан на воинский учет; фамилию, имя и отчество должностного лица; суть жалобы; свои фамилию, имя и отчество, данные о месте жительства, либо аналогичные данные доверенного лица в случае подачи жалобы по доверенности.

Кроме того, в документе следует привести основания и доводы, которые доказывают неправомерность отправки повестки, можно приложить документы или их копии, обозначить свои требования.

Призывная комиссия может отказать в приеме жалобы, если она была отозвана по каким-либо причинам. Также ее не примут, если по ней есть решение суда или если нарушено одно из перечисленных к ней требований.

Жалобу должны рассмотреть в течение пяти дней с момента регистрации на портале госуслуг или в течение семи дней, если она была подана через МФЦ. Решение должно быть опубликовано в личном кабинете подавшего жалобу россиянина на портале госуслуг или направлено через МФЦ в течение одного дня с момента его принятия.

11 апреля Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об изменении правил оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Согласно одной из принятых поправок, вводятся дополнительные ограничения для уклонистов.