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13:55, 11 апреля 2023Россия

В Подмосковье учителя рисования заподозрили в совращении восьмиклассницы

MK.RU: в Подмосковье 24-летнего учителя рисования заподозрили в совращении восьмиклассницы

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Подмосковье 24-летнего учителя рисования заподозрили в совращении восьмиклассницы. Об этом пишет MK.RU.

По сведениям издания, отец 14-летней девочки написал заявление в полицию. Мужчина отметил, что ему позвонили подруги дочери и рассказали о ее отношениях с педагогом.

Школьница до этого часто задерживалась на занятиях в кружке по рисованию. Предположительно, именно тогда учитель и ученица вступили в интимную связь.

24-летнего педагога вместе с девочкой несколько раз видели в кафе. Кроме того, они активно переписывались в мессенджерах. Восьмиклассница отправляла педагогу сообщения любовного содержания.

Отец школьницы беседовал с учителем. Последний заявил, что не знал, сколько девочке лет. В отношении учителя возбудили уголовное дело.

В декабре 2022 года сообщалось, что в Челябинске 50-летнего учителя ОБЖ заподозрили в развращении 15-летней школьницы. В полицию обратилась мать девочки, когда узнала о домогательствах со стороны педагога. По факту случившегося тогда возбудили дело по статье 135 («Развратные действия») УК России.

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Анна Щербакова
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