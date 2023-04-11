Появились кадры пленения бойца ВСУ с шевроном СС «Галичина»

«РВ»: бойцы ВС РФ взяли в плен солдата ВСУ с шевроном дивизии СС «Галичина» под Кременной

Российские военные в бою под городом Кременная взяли в плен бойца ВСУ с шевроном дивизии СС «Галичина». Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На кадрах видно, как военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Вооруженных сил (ВС) России проводят обыск украинского солдата. На груди у пленника шеврон дивизии войск нацистской Германии «Галичина», состоявшей из украинских коллаборационистов.

Ранее в сети появилось видео атаки двух российских военных на группу бойцов Вооруженных сил Украины. Они отправились на штурм окопов ВСУ, забрасывая их гранатами. Один из группы украинских военных все-таки зашел с фланга, после чего попал в одного из российских солдат.