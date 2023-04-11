Стали известны победители конкурса «Учимся выбирать»

Победителями конкурса «Учимся выбирать» стали представители семи регионов России

В Великом Новгороде завершился третий Всероссийский конкурс молодежных проектов «Учимся выбирать». Его победителями стали Диана Гуриева (Республика Северная Осетия-Алания), Анастасия Дерябина (Пермский край), Маргарита Жирова (Липецкая область), Роман Курочкин (Ивановская область), Ангелина Потапова (Чувашская Республика), Анна Стратий (Краснодарский край) и Михаил Шарапов (Москва).

В торжественной церемонии награждения победителей и финалистов конкурса приняли участие председатель ЦИК России Элла Памфилова, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, член Центризбиркома Антон Лопатин и исполнительный директор Российского фонда свободных выборов Максим Лесков.

Приветствие в адрес организаторов и участников конкурса направил первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. «Сегодня мы имеем самую современную, технологичную и прозрачную избирательную систему, которая не позволяет сомневаться в результатах волеизъявления граждан. Она вобрала передовые технологии, не имеющие аналогов в мире. А ваш конкурс — это площадка, на которой формируется доверие к выборам и интерес к ним», — огласил текст приветствия Максим Лесков.

Элла Памфилова отметила возросший интерес к выборам и избирательному процессу в целом со стороны молодежи. «Органичный сплав молодости и зрелого опыта в комиссиях — это очень важный фактор развития избирательной системы страны. 25 процентов из тех, кто приходит на выборы, — это молодежь, 25 процентов из тех, кто баллотируется на разного рода выборах, — это молодежь, и примерно столько же — четверть — являются членами избирательных комиссий! Год от года все больше молодых людей проявляет заинтересованность, мы это видим, ощущаем и знаем», — сказала глава комиссии.

По словам Эллы Памфиловой, важно, чтобы молодые люди в большей степени приобщались к электоральной культуре. «Все это вносит неоценимый вклад в формирование легитимной, качественной системы управления страны и, как следствие, в развитие нашей горячо любимой России. Без вклада молодых не может быть не только будущего, но и настоящего», — подчеркнула председатель ЦИК России.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин напомнил, что именно в этом регионе закладывалась российская государственность, демократические традиции, принимались первые законы. «В Новгородской области активная и неравнодушная молодежь — мы стараемся расширять ее возможности для участия в жизни региона. Бороться с инертностью мышления не так-то просто, поэтому необходимо привлекать молодежь, которая обладает креативным мышлением и смелостью», — добавил Андрей Никитин.

Антон Лопатин особо отметил четыре работы финалистов конкурса, посвященные применению новых технологий в избирательном процессе, а также проект участницы из Луганской Народной Республики Лилии Рыбалки, у которой есть идея снять фильм про детей Донбасса.

После завершения церемонии награждения Элла Памфилова уточнила, что по совместному решению ЦИК России и РФСВ победители этого конкурса будут приглашены на российско-белорусский молодежный форум в мае 2023 года.

Третий Всероссийский конкурс «Учимся выбирать» организован Российским фондом свободных выборов при поддержке ЦИК России, Губернатора и избиркома Новгородской области. Его участниками стали члены молодежных избирательных комиссий и волонтерских общественных организаций, в том числе из новых регионов России. В финальном состязании приняли участие 56 человек из 33 субъектов Российской Федерации.

