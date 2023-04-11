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21:44, 11 апреля 2023Мир

В Британии заявили о готовности Зеленского продать часть Украины ради Крыма

Экс-сотрудник MI6 Крук: Зеленский может передать часть Украины Польше ради захвата Крыма
СюжетРоссия и НАТО:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Бывший сотрудник разведслужбы Великобритании MI6 Алистер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил о готовности президента Украины Владимира Зеленского продать часть Украины ради Крыма.

Ведущий Эндрю Наполитано напомнил о появившихся слухах о том, что во время визита в Польшу глава Украины сообщил о готовности передать Варшаве несколько западных регионов страны в обмен на полномасштабную военную помощь ВСУ в захвате полуострова. Крук считает, что это вполне возможно, поскольку украинский лидер «находится в отчаянном положении». «Ему бы хотелось расширения конфликта, чтобы в него вступила Польша в качестве члена НАТО», — подчеркнул он.

При этом Крук усомнился в готовности Польши вступить в войну против России, так как страна и без того переживает внутриполитические трудности. По его словам, если польские власти пойдут на этот шаг, то президент страны Анджей Дуда рискует лишиться власти.

Ранее Зеленский заявил, что Украина сможет вернуть контроль над утраченными территориями. Он выразил уверенность, что украинские власти могут «отклонить российские удары», заявив также, что у Киева «есть 1891 доказательство» способности вернуть утраченные земли под свой контроль.

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Марина Совина
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