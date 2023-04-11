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15:00, 11 апреля 2023Бывший СССР

Путин созвонился с президентом Узбекистана и обсудил с ним экономику

Путин созвонился с главой Узбекистана Мирзиеевым и обсудил с ним торговую кооперацию стран

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и обсудил с ним экономические вопросы, передает ТАСС. В частности, речь шла о кооперации в торговле двух стран.

«Обсуждена актуальная тематика двусторонних отношений, включая меры по расширению взаимовыгодной кооперации в торгово-экономической области», — сообщили в Кремле.

Там также отметили, что лидеры стран подтвердили обоюдную заинтересованность в развитии стратегического партнерства и союзничества.

Ранее глава министерства иностранных дел (МИД) Казахстана Мурат Нуртлеу заявил, что Россия является надежным союзником и ключевым экономическим партнером Казахстана в рамках евразийского региона. В связи с этим для него было очень важно совершить свой первый зарубежный визит в качестве министра иностранных дел Казахстана именно в Москву, сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с российским главой МИД Сергеем Лавровым.

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Алевтина Запольская
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