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08:54, 12 апреля 2023Россия

Российская школьница подвернула ногу на уроке физкультуры и умерла

«Газета.Ru»: в Адыгее десятилетняя школьница подвернула ногу на уроке физкультуры и умерла

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Адыгее десятилетняя школьница подвернула ногу на уроке физкультуры и умерла. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Нетипичная Адыгея».

О случившемся рассказали родители россиянки. Они отметили, что девочку после занятия в школе доставили в приемный покой районной Красногвардейской больницы.

Ребенка осмотрел врач и сказал, что это простое растяжение. Медик посоветовал родителям греть больное место, выписал мазь и обезболивающие препараты.

Позже девочке стало хуже, дома у нее начали синеть губы, поднялась температура. Школьницу снова отвезли в больницу. Там ее направили в реанимацию, через полтора часа она скончалась.

Врачи выдали справку, где причиной смерти были указаны стрептококковая пневмония и острый сепсис. Однако, по словам родителей, у девочки не было никаких хронических и инфекционных заболеваний.

Региональные следователи начали проводить проверку. Тело девочки направили в морг для установления точной причины смерти.

15 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге семиклассница умерла во время урока физкультуры. Девочке стало плохо во время пробежки, ей вызвали бригаду врачей, но реанимировать ребенка скорая не смогла. У ребенка были проблемы с сердцем, тем не менее, ее не освобождали от занятий спортом.

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Анна Щербакова
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