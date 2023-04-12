Россиянка побывала на Бали и удивилась гуляющим с молодыми девушками «папикам»

Блогерша Марина Ершова рассказала, что пожилые мужчины приезжают в Индонезию ради девушек

Российская путешественница и тревел-блогерша Марина Ершова побывала на индонезийском острове Бали и удивилась гуляющим с молодыми девушками «папикам» из Европы. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор отметила, что пожилые мужчины из Европы приезжают в Азию, чтобы начать новую жизнь с молодой девушкой. С ними они якобы ходят в дорогие рестораны, чтобы «похвастаться перед остальными».

«Я могу поставить себя на место индонезийки, но быть счастлива с пожилым — вряд ли смогу. Даже с учетом, что он будет меня обеспечивать», — высказалась Ершова.

Блогерша объяснила, что женщины из Азии готовы на любые жертвы ради денег. В связи с этим их не волнует возраст иностранца, заключила путешественница.

Ранее Ершова побывала в гостях у жителя индонезийского острова Бали и узнала, почему он расстался с россиянкой после года отношений. Индонезиец рассказал, что одной из причин стал семейный бюджет. Россиянка убеждала балийца, что его деньги — общие, поэтому должны идти на еду и развлечения, в то время как ее заработок принадлежит только ей.