Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 12 апреля 2023Путешествия

Россиянка побывала на Бали и удивилась гуляющим с молодыми девушками «папикам»

Блогерша Марина Ершова рассказала, что пожилые мужчины приезжают в Индонезию ради девушек

Фото: Agunng Parameswara / Getty Images

Российская путешественница и тревел-блогерша Марина Ершова побывала на индонезийском острове Бали и удивилась гуляющим с молодыми девушками «папикам» из Европы. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор отметила, что пожилые мужчины из Европы приезжают в Азию, чтобы начать новую жизнь с молодой девушкой. С ними они якобы ходят в дорогие рестораны, чтобы «похвастаться перед остальными».

«Я могу поставить себя на место индонезийки, но быть счастлива с пожилым — вряд ли смогу. Даже с учетом, что он будет меня обеспечивать», — высказалась Ершова.

Блогерша объяснила, что женщины из Азии готовы на любые жертвы ради денег. В связи с этим их не волнует возраст иностранца, заключила путешественница.

Ранее Ершова побывала в гостях у жителя индонезийского острова Бали и узнала, почему он расстался с россиянкой после года отношений. Индонезиец рассказал, что одной из причин стал семейный бюджет. Россиянка убеждала балийца, что его деньги — общие, поэтому должны идти на еду и развлечения, в то время как ее заработок принадлежит только ей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
В России рассказали о пяти зонах ПВО Украины
Минобороны показало кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты
Трамп назвал лидеров России, Китая и КНДР умнейшими людьми
В России предложили создать аналог «Евровидения»
Мужчина получил уведомление от камеры наблюдения поздно вечером и удивился
Перечислены самые популярные у москвичей постные продукты
Тысячи жителей пригорода Владивостока остались без света
Минобороны России показало боевую работу бронепоезда в зоне спецоперации
У берегов Филиппин произошло землетрясение
Финансист развеяла главный миф об обязательной сумме на карте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.