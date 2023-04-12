Reuters: в 2022 году у берегов Китая рекордно поднялся уровень моря

В 2022 году у берегов Китая зафиксировали рекордный подъем уровня моря. Повышение стали замечать на протяжении нескольких последних десятилетий, передает Reuters.

Глава отдела прогнозирования Министерства природных ресурсов Китая Ван Хуа заявил, что с момента начала наблюдений в 1980-м году уровень моря каждый год в среднем повышался на 3,5 миллиметра. В 2022-м показатель был на 94 миллиметра выше, чем в среднем за период с 1993 по 2011 год.

Глава отдела также предупредил, что подобная динамика в долгосрочной перспективе скажется на состоянии экосистемы. Она может вызвать эрозию почв, потерю приливных отмелей и соленую интрузию.

Ранее ученые Тулейнского университета (США) выяснили, что уровень моря вдоль юго-западного побережья США и в Мексиканском заливе побил рекорд за последние 12 лет. Специалисты зафиксировали беспрецедентное ускорение подъема уровня моря за весь XX век.