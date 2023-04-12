Написавшая 764 доноса россиянка назвала свои цели

Антрополог Архипова рассказала о написавшей 764 доноса россиянке

Социальный антрополог Александра Архипова рассказала о россиянке, якобы написавшей 764 доноса за первый год спецоперации на Украине. Архипова узнала об этой женщине, потому что она написала донос в том числе и на нее, и в доносе оставила адрес электронной почты, а позже ответила антропологу на письмо. Своей основной целью доносчица назвала насаждение страха экспертам, которые дают комментарии СМИ, объявленным в России иноагентами. При этом Архипова не может утверждать, что ее собеседница — реальный человек, но в Telegram-канале отметила, что «есть аргументы в защиту этого предположения».

Женщина, с которой удалось пообщаться антропологу, считает, что существуют два типа доносчиков. К первому типу она отнесла гражданина, который «один донос написал — и после того, как человека наказали, больше доносы не пишет». Второй тип — это те, кто действует как профессионал, но не ради зарплаты. Собеседница Архиповой отнесла себя ко второму типу.

Она также считает, что такая деятельность направлена на «отучение» экспертов выступать в СМИ, объявленных иноагентами. По мнению собеседницы антрополога, эффект от доносов сопоставим с использованием подводных лодок для уничтожения судов противника.

«В итоге ученые начинают отказываться выступать на том же "Дожде" (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Это ослабляет "Дождь", который живет на донаты, и в конечном итоге приведет к неверным прогнозам и к падению просмотров, а далее — к закрытию СМИ-иноагента», — разъяснила женщина свои действия.

Она призналась, что доносительство отнимает у нее много времени. Женщина утверждает, что работает по схеме два дня через два. Ей удается отсмотреть более 20 часов записей эфиров СМИ-иноагентов на YouTube. Среди «противников» женщина выделила телеканалы «Дождь», «Настоящее время» (внесены Минюстом в реестр иноагентов), «Радио Свобода» (внесено Минюстом в реестр иноагентов) и немецкое Deutsche Welle (DW, внесено в реестр СМИ-иноагентов).

Профессиональная доносчица указала, что боится ухудшения своего материального положения в будущем, и призналась, что ее дед был секретным сотрудником НКВД, объяснив этим фактом любовь к доносительству.

Минюст России внес в реестр уже 573 иноагента. Там есть журналисты, общества с ограниченной ответственностью, музыканты, фонды, правозащитные организации. Как правило, ведомство пополняет список по пятницам.