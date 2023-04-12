Украину обвинили в перевозке оружия в машинах с эмблемой Красного Креста

Жительница Артемовска обвинила ВСУ в перевозке оружия в машинах с эмблемой Красного Креста

Жительница Артемовска рассказала РИА Новости, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали машины с эмблемой Красного Креста для перевозки оружия.

По словам женщины, летом она регулярно ходила на одну из улиц города, куда привозили хлеб, на ней также располагались украинские военные.

«И то, что меня всегда возмущало, это полное нарушение международного гуманитарного права», сказала собеседница агентства.

Жительница отметила, что украинские военные использовали и военно-медицинские машины, и гражданский транспорт с красным крестом «просто так, для перевоза оружия». «Выгружали оружие и продукты, выгружали все, что им надо для жизни», — сказала она.

Ранее подполковник Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что солдаты ВСУ нарушают международные конвенции и перевозят боеприпасы и военнослужащих на медицинском транспорте под знаком красного креста. Нецелевое использование транспорта обнаружили в результате контроля.