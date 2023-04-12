Названы самые отталкивающие сексуальные фетиши
Пользователи форума Reddit рассказали, какие секс-фетиши кажутся им самыми отталкивающими. Неприятные сексуальные предпочтения своих и чужих партнеров они перечислили в разделе AskReddit.
Некоторые фетиши, которые назвали пользователи форума, выходят не только за рамки общепринятой морали, но и за рамки законодательства разных стран — к примеру, инцест и убийства.
Парень, с которым я чуть не пошла на свидание, спросил меня, не пересплю ли я с одним из своих кузенов. Когда я отказалась, спросил, сделала бы я это в темноте и пьяной. Потом предложил мне секс втроем с моей матерью
Смерть или убийства — людей, животных
Другие комментаторы упоминают фетиши, связанные со специфическими предпочтениями в порнографических роликах.
Однажды парень спросил, можно ли во время секса посмотреть ролик с зоофилией. У меня тут же пропало настроение, секса не было
Многие отказываются от экспериментов с человеческими выделениями.
Никаких игр с калом, кровью, блевотиной. Можно попробовать золотой дождь, но я этого не ожидаю от партнерши. И за все остальное, если оно легально
Ранее пользователи форума Reddit рассказали о том, какие мысли посетили их после потери девственности. Авторы многих комментариев признались, что были разочарованы первым опытом и решили, что секс несколько переоценен.