Названы самые отталкивающие сексуальные фетиши

На Reddit назвали инцест и убийства среди самых отталкивающих секс-фетишей

Пользователи форума Reddit рассказали, какие секс-фетиши кажутся им самыми отталкивающими. Неприятные сексуальные предпочтения своих и чужих партнеров они перечислили в разделе AskReddit.

Некоторые фетиши, которые назвали пользователи форума, выходят не только за рамки общепринятой морали, но и за рамки законодательства разных стран — к примеру, инцест и убийства.

Парень, с которым я чуть не пошла на свидание, спросил меня, не пересплю ли я с одним из своих кузенов. Когда я отказалась, спросил, сделала бы я это в темноте и пьяной. Потом предложил мне секс втроем с моей матерью FrenchMushr00m пользовательница Reddit

Смерть или убийства — людей, животных tubbs45 пользователь Reddit

Другие комментаторы упоминают фетиши, связанные со специфическими предпочтениями в порнографических роликах.

Однажды парень спросил, можно ли во время секса посмотреть ролик с зоофилией. У меня тут же пропало настроение, секса не было uck_reddit_ts пользовательница Reddit

Многие отказываются от экспериментов с человеческими выделениями.

Никаких игр с калом, кровью, блевотиной. Можно попробовать золотой дождь, но я этого не ожидаю от партнерши. И за все остальное, если оно легально rock_and_rolo пользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit рассказали о том, какие мысли посетили их после потери девственности. Авторы многих комментариев признались, что были разочарованы первым опытом и решили, что секс несколько переоценен.