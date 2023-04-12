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12:22, 12 апреля 2023Моя страна

В Нижнем Новгороде откроется выставка «Керамика. От горшка до шедевра»

В Нижегородском кремле 15 апреля откроется выставка «Керамика. От горшка до шедевра»

Фото: Роман Денисов / Globallookpress.com

Выставка «Керамика. От горшка до шедевра», посвященная истории развития керамики на нижегородской земле, откроется в Нижегородском кремле 15 апреля. Как уточняет пресс-служба правительства Нижегородской области, в дни проведения выставки гостям и жителям региона будут представлены уникальные экспонаты, многие их которых были созданы более четырех тысяч лет назад.

Желающие смогут осмотреть свыше 500 предметов из фондов археологии и керамики Нижегородского музея-заповедника и узнать о керамических изделиях, которые раньше сопровождали людей в быту.

«Экспонаты, представленные на выставке, уникальны. Они поражают своей сохранностью и не имеют аналогов в России», — подчеркнул заведующий музеем-филиалом «Нижегородский кремль» Степан Петушин.

Он добавил, что в целях более глубокого погружения посетителей в тему выставки сотрудники музея создали специальные интерактивные зоны, «где можно попробовать самостоятельно нанести орнаментальный узор на модели сосудов эпохи неолита и бронзового века, провести сортировку средневекового кирпича, а также почувствовать себя реставратором и собрать воедино печной изразец».

Ранее сообщалось, что в Башкирии ко Дню геолога открыли выставку «Причудливый мир камня».

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Варвара Кошечкина
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