Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:48, 12 апреля 2023Россия

В граничащем с Украиной российском регионе заметили и посадили дрон с гранатой

SHOT: в Курской области пограничники заметили и посадили дрон с гранатой

Фото: РИА Новости

В Глушковском районе Курской области пограничники заметили и посадили дрон со взрывчаткой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным авторов канала, беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) военнослужащие заметили вечером во вторник, 11 апреля, в полутора километрах от границы с Украиной.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Предварительно, беспилотник нес гранату от ручного противотанкового гранатомета (РПГ-7). Его нейтрализовали, никто не пострадал.

Ранее в Курской области заметили украинский беспилотник «Лелека-100» — его посадили российские военные. Известно, что с помощью устройства противник намеревался выведать информацию о позициях российской техники. Украинская сторона планировала в перспективе вести минометные обстрелы по данным, собранным «Лелекой-100».

С октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Курской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Утечка документов Пентагона раскрыла данные о спецназе стран НАТО на Украине
Блинкен обсудил с Кулебой весеннее контрнаступление вместо летнего
Названы самые отталкивающие сексуальные фетиши
Водитель КамАЗа устроил погоню в центре российского города и попал на видео
Гражданин Таджикистана нашел любовника жены в России и изнасиловал его шваброй
Деревянко рассказал о полученном за сутенерство условном сроке в 90-х
На Украине заявили о планах Канады передать Киеву российские активы
Бывший полицейский решил судиться с МВД из-за заниженных выплат по инвалидности
Великобритания ввела дополнительные санкции против России
В Москве мужчина до смерти избил беременную женщину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.