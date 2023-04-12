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09:32, 12 апреля 2023Среда обитания

Назван необходимый для накопления средств на новостройку в Москве срок

«Метриум»: срок накопления средств на новостройку в Москве составляет 6,5 года

Фото: Unsplash

Семье потребуется шесть лет и шесть месяцев, чтобы накопить средства на квартиру в московской новостройке комфорт-класса. Необходимый срок по итогам четвертого квартала 2022 года назвали эксперты компании «Метриум», исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Для определения срока аналитики соотнесли чистый годовой доход средней московской семьи со средней стоимостью жилья. Они пришли к выводу, что в 2022-м коэффициент доступности столичных новостроек достиг многолетнего минимума. В первом квартале года показатель вырос на три месяца по сравнению с концом 2021-го и составил восемь лет, однако затем начал сокращаться. По итогам второго квартала он достиг семи лет и пяти месяцев, по итогам третьего — вырос до семи лет шести месяцев.

Эксперты связывают такую динамику с ростом среднего дохода в столице в конце 2022 года — он увеличился на 13,5 процента относительно последнего квартала 2021-го. Еще одним фактором стало сокращение средней стоимости жилья в новостройке Москвы с 12,8 миллиона рублей до 12,1 миллиона. Это, в свою очередь, обусловлено уменьшением площади квартир.

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Коммерческий директор Optima Development считает, что в ближайшее время коэффициент доступности жилья вернется к уровню 2021 года. По его словам, на снижение показателя повлиял дисбаланс спроса и предложения на рынке в конце 2022-го. На падение покупательского интереса застройщики отреагировали готовностью предоставлять скидки, что и привело к повышению коэффициента доступности. Однако в начале 2023 года рынок начал постепенно восстанавливаться.

Ранее стало известно, что по итогам марта спрос на новостройки в Москве и Подмосковье резко вырос. По сравнению с февралем показатель увеличился на 43 процента.

Александра Качан
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