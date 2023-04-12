Россиянин поругался с соседкой, облаял ее собаку и получил штраф

Житель Ставрополя вступил в конфликт с соседкой, облаял ее собаку и получил штраф

Житель Ставрополя поругался с соседкой, облаял ее собаку и получил штраф. Об этом сообщает kp.ru.

Россиянин устал от постоянного шума за забором и «вступил в диалог» с псом, став громко лаять на него в ответ. Хозяйка пожаловалась на мужчину участковому. Приехавшая полиция выписала ему штраф в размере 500 рублей «за мелкое хулиганство».

Позже в местном управлении МВД пояснили, что ставропольца оштрафовали не за лай, а за оскорбления, которые он пускал в адрес соседки после того, как та сделала ему замечание.

Ранее житель Калининграда поругался с соседкой из-за немытого пола в подъезде и получил от ее зятя гантелью по голове.