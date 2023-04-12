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23:04, 12 апреля 2023Мир

Минобороны Латвии подтвердило наличие своих военных на Украине

Минобороны Латвии подтвердило наличие своих военных на Украине, не участвующих в боях

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Минобороны Латвии подтвердило присутствие своих военных на Украине, но заявило, что они не участвуют в боевых действиях. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнили в министерстве, Латвия отправила солдат на Украину для выполнения определенных вспомогательных функций. Военные в том числе охраняют посольство страны в Киеве, а также грузы. «Однако военнослужащие не принимают участия в боевых действиях на Украине», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее президенты Латвии и Украины Эгилс Левитс и Владимир Зеленский подписали совместную декларацию о поддержке европейской и евроатлантической интеграции Украины. Зеленский заявил, что НАТО станет по-настоящему сильным защитником Европы и общих ценностей объединения только после того, как примет Украину в ряды своих членов.

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Марина Совина
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