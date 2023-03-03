Президент Латвии подписал декларацию о поддержке вступления Украины в НАТО

Президент Латвии Эгилс Левитс подписал декларацию о поддержке вступления Украины в НАТО

Президенты Латвии и Украины Эгилс Левитс и Владимир Зеленский в пятницу, 3 марта, подписали совместную декларацию о поддержке европейской и евроатлантической интеграции Украины. Об этом в своем Telegram-канале уведомил украинский лидер.

Комментируя упомянутое событие, Зеленский заявил, что НАТО станет по-настоящему сильным защитником Европы и общих ценностей объединения только после того, как примет Украину в ряды своих членов.

Зеленский также выразил благодарность латышскому коллеге и всему народу Латвии за поддержку Украины на пути интеграции с Европейским союзом и НАТО.

Ранее бывший советник ЦРУ предрек эскалацию конфликта на Украине.