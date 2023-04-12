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10:37, 12 апреля 2023Интернет и СМИ

В Китае назвали контрнаступление Украины смертельной ловушкой для Запада

AT: контрнаступление Украины может стать смертельной ловушкой для США и НАТО

Фото: Yan Dorbronosov / Reuters

Контрнаступление Украины может стать смертельной ловушкой для Запада. Такое мнение выразил журналист Стивен Брайен в статье для китайского издания Asia Times (AT).

«Планируемое украинское наступление в конце весны может стать смертельной ловушкой для США, НАТО и даже азиатских союзников Америки», — высказался колумнист. Киев может попытаться дождаться, пока западные страны снабдят Вооруженные силы Украины (ВСУ) необходимыми боеприпасами, однако до этого еще несколько лет, считает Брайен.

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По мнению журналиста, если российская армия вырвется из боев вдоль линии соприкосновения в Донбассе и двинется на запад, их мало что сможет остановить. «Это заставит ВСУ либо разделить уже собранные контрнаступательные бригады, либо полностью переключить их на то, чтобы остановить Россию от выхода к Днепру и угрозы Киеву», — говорится в публикации.

В то же время российская промышленность, в отличие от промышленности США И НАТО, производит оружие в условиях полной боевой готовности, отмечает автор.

«Арсенал НАТО почти истощен, даже проукраинские европейские политики начинают нервничать из-за украинского кризиса. Существует также негативная реакция на разрушение газопровода "Северный поток" , что подорвало американо-германские отношения», — высказался обозреватель.

Брайен делает вывод, что наиболее благоприятным исходом конфликта будут переговоры Украины и России. «Это будет непросто, потому что русские, вероятно, не согласятся ни на какой перерыв или прекращение огня и, вероятно, потребуют отмены санкций США и Евросоюза», — пишет он. Тем не менее, как отмечает колумнист, если Белый дом не изменит курс, США И ЕС продолжат играть в русскую рулетку.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом. Политик подчеркнул, что Киев не чувствует давления со стороны западных «друзей и партнеров».

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Олег Давыдов
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