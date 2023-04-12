В Китае назвали контрнаступление Украины смертельной ловушкой для Запада

AT: контрнаступление Украины может стать смертельной ловушкой для США и НАТО

Контрнаступление Украины может стать смертельной ловушкой для Запада. Такое мнение выразил журналист Стивен Брайен в статье для китайского издания Asia Times (AT).

«Планируемое украинское наступление в конце весны может стать смертельной ловушкой для США, НАТО и даже азиатских союзников Америки», — высказался колумнист. Киев может попытаться дождаться, пока западные страны снабдят Вооруженные силы Украины (ВСУ) необходимыми боеприпасами, однако до этого еще несколько лет, считает Брайен.

По мнению журналиста, если российская армия вырвется из боев вдоль линии соприкосновения в Донбассе и двинется на запад, их мало что сможет остановить. «Это заставит ВСУ либо разделить уже собранные контрнаступательные бригады, либо полностью переключить их на то, чтобы остановить Россию от выхода к Днепру и угрозы Киеву», — говорится в публикации.

В то же время российская промышленность, в отличие от промышленности США И НАТО, производит оружие в условиях полной боевой готовности, отмечает автор.

«Арсенал НАТО почти истощен, даже проукраинские европейские политики начинают нервничать из-за украинского кризиса. Существует также негативная реакция на разрушение газопровода "Северный поток" , что подорвало американо-германские отношения», — высказался обозреватель.

Брайен делает вывод, что наиболее благоприятным исходом конфликта будут переговоры Украины и России. «Это будет непросто, потому что русские, вероятно, не согласятся ни на какой перерыв или прекращение огня и, вероятно, потребуют отмены санкций США и Евросоюза», — пишет он. Тем не менее, как отмечает колумнист, если Белый дом не изменит курс, США И ЕС продолжат играть в русскую рулетку.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом. Политик подчеркнул, что Киев не чувствует давления со стороны западных «друзей и партнеров».