Российский министр предложил застройщикам снизить цены на жилье
Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин предложил застройщикам в России снизить цены на жилье. Его слова передает РИА Новости.
Во время выступления на Ясинской международной научной конференции министр отметил, что у застройщиков есть возможность снизить стоимость жилья.
«Некоторым застройщикам хочется задать вопрос — не хотите ли снизить цены немножко, чтобы продалось?» — заявил Файзуллин. В своей речи глава Минстроя также уточнил, что на данный момент почти 80 процентов жилья в стране продается через льготную ипотеку.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что в России необходимо снизить риски, связанные с затовариванием рынка недвижимости. Он добавил, что в стране нужно обеспечить устойчивое долгосрочное развитие строительного сектора. По словам главы государства, прежде всего следует поддержать спрос на жилье.