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13:15, 12 апреля 2023Среда обитания

Российский министр предложил застройщикам снизить цены на жилье

Министр строительства и ЖКХ Файзуллин предложил застройщикам снизить цены на жилье

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин предложил застройщикам в России снизить цены на жилье. Его слова передает РИА Новости.

Во время выступления на Ясинской международной научной конференции министр отметил, что у застройщиков есть возможность снизить стоимость жилья.

«Некоторым застройщикам хочется задать вопрос — не хотите ли снизить цены немножко, чтобы продалось?» — заявил Файзуллин. В своей речи глава Минстроя также уточнил, что на данный момент почти 80 процентов жилья в стране продается через льготную ипотеку.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в России необходимо снизить риски, связанные с затовариванием рынка недвижимости. Он добавил, что в стране нужно обеспечить устойчивое долгосрочное развитие строительного сектора. По словам главы государства, прежде всего следует поддержать спрос на жилье.

Нина Ташевская
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