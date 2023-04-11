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18:13, 11 апреля 2023Среда обитания

Путин заявил о затоваривании на рынке недвижимости

Президент Путин: на российском рынке недвижимости происходит затоваривание

Фото: Kremlin Pool / Globalloookpress.com

В России необходимо снизить риски, связанные с затовариванием рынка недвижимости. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, передает «РИА Новости».

«На рынке недвижимости начинают возникать и определенные дисбалансы, происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению стройки. Нужно, конечно, эти риски снижать», — отметил президент.

Путин добавил, что в стране нужно обеспечить устойчивое долгосрочное развитие строительного сектора. По его словам, прежде всего следует поддержать спрос на жилье.

В феврале сообщалось, что с начала 2023 года спрос на приобретение строящегося и готового жилья в России сократился примерно на треть. Покупательская активность на первичном рынке снизилась на 32 процента относительно декабря 2022 года, а на вторичном — на 42 процента. Спад последовал за рекордными объемами продаж в 2021-м — начале 2022-го. Эксперты отмечают, что росту продаж жилой недвижимости также препятствует увеличение ипотечных ставок — как базовых, так и по субсидированных программам.

Александра Качан
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