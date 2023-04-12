Данные о принудительной вакцинации с помощью пищи распространил автор фейков Том Ренц

Данные о принудительной вакцинации от COVID-19 с помощью пищевых добавок распространил американский адвокат Том Ренц, известный как автор фейков о прививках.

В начале апреля 2023 года Ренц, выступая в эфире американского канала InfoWars, заявил, что вакцинация от коронавируса всех, кто не хочет делать прививку, проводится при помощи добавок в продукты питания. Он сослался на выпущенный в 2000 году научный документ о разработке съедобных вакцин. При этом какие-либо подробности об этом документе или другую информацию, подтверждающую его заявление, адвокат не привел.

Авторитет Ренца вызывает вопросы. Еще в 2021 году издание The Seattle Times обратило внимание, что американец прославился во время пандемии коронавируса после того, как начал давать комментарии и интервью, в которых критиковал вакцинацию от COVID-19. Там же отмечается, что он стал популярной фигурой среди противников прививок и сторонников теории заговоров.

Сам телеканал InfoWars, где выступил Ренц, известен тем, что специализируется на конспирологических теориях и фейковых новостях.

Съедобные вакцины от коронавируса действительно существуют, так, например, в апреле 2021 года сообщалось, что петербургские ученые разработали вакцину от COVID-19 в виде ряженки. Однако никаких данных о том, что их могут использовать для того, чтобы прививать несогласных, в сети найти не удалось.

Информация о том, что вакцинация от коронавируса проводится тайком при помощи добавок в продукты питания, не получила распространения в российских СМИ. При этом этот фейк начал активно расходиться по соцсетям. Например, во «ВКонтакте» его публиковали как сообщества, так и пользователи.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»