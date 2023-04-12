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15:21, 12 апреля 2023Ценности

Россиянкам назвали мешающие похудеть неочевидные ошибки в диете

Диетолог Царькова рассказала россиянкам, что дефицит калорий в диете мешает похудеть

Фото: Unsplash

Врач-диетолог, специалист направления фитнес-тестирования сети клубов XFIT Инесса Царькова назвала россиянкам неочевидные ошибки в диете, которые мешают похудеть. Соответствующие комментарии специалиста поступили в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 12 апреля.

В первую очередь медик рассказала, что часто не получается похудеть из-за дефицита калорий в рационе. По ее словам, организм человека тратит энергию на жизнеобеспечение работы внутренних органов и мышц в состоянии покоя. Поэтому при недостаточном поступлении калорий из пищи начинает замедляться обмен веществ. «При таком режиме жир не расходуется, а, наоборот, может даже запасаться», — пояснила Царькова.

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Кроме того, причинами замедления снижения веса могут послужить однообразное питание и гормональный сбой. «При жестком контроле, постоянном чувстве голода, дефиците эндорфинов увеличивается количество кортизола, то есть гормона стресса. В свою очередь, повышение количества кортизола в крови ведет к разрушению мышечной массы и запасанию жировой, а уменьшение гормонов радости — к замедлению обмена веществ», — предупредила эксперт.

Помимо прочего, Царькова обратила внимание на задержку жидкости в организме и нарушения пищевого поведения, в частности отсутствие привычки тщательно прожевывать пищу или есть на бегу. Вдобавок собеседница издания отметила, что длительное пребывание в непроветриваемом помещении, отсутствие прогулок на свежем воздухе провоцируют дефицит кислорода в организме, что, в свою очередь, влияет на сжигание жиров.

В марте фитнес-тренер Алена Грибанова назвала россиянкам пять способов, с помощью которых можно избавиться от целлюлита на бедрах. Так, она посоветовала сдать анализы на гормоны и пройти консультацию у эндокринолога. Кроме того, следует изменить свои пищевые привычки, а именно исключить газированные напитки, алкоголь и мучные изделия.

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Мария Винар
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