Названы районы Москвы с наиболее подешевевшими новостройками

«Бон Тон»: сильнее всего новостройки в Москве подешевели в районах Аэропорт и Некрасовка

За год среди локаций Москвы наибольшее снижение стоимости квартир на первичном рынке наблюдалось в районе Аэропорт. Об этом сообщили аналитики риелторской компании «Бон Тон», пишет РБК.

По данным экспертов, цены на жилье в районе Аэропорт по итогам первого квартала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года упали на 40,9 процента, в среднем до 407,5 тысячи рублей за квадратный метр. Вторым районом в списке столичных локаций с наиболее подешевевшими новостройками специалисты назвали Некрасовку с отрицательной динамикой в 35 процентов, до 159,5 тысячи рублей за «квадрат». Замкнул тройку Басманный район, где относительно первого квартала предыдущего года стоимость «первички» снизилась на 27,1 процента, до 439 тысяч рублей за квадратный метр. В первую пятерку также вошли районы Черемушки и Филевский парк, где новостройки за год подешевели на 16 процентов и 15,8 процента, до 318,2 и 394,9 тысячи рублей соответственно.

Аналитики отметили, что в районах Аэропорт и Басманный цены пошли вниз из-за окончания реализации проектов премиум-класса и начала реализации проектов комфорт-класса. Кроме того, в первых трех локациях из списка было зафиксировано резкое сокращение доступных для покупки объектов (в районе Аэропорт их сейчас 113, в Некрасовке — 378, а в Басманном — 336). Удешевление недвижимости в Черемушках и Филевском парке специалисты объяснили наличием скидок в ряде проектов, находящихся в реализации в этих районах.

Всего по Москве, заключили эксперты, «первичка» за год упала в цене в 30 районах города. В 44 локациях ее стоимость увеличилась (в среднем на 10,1 процента), а еще в восьми — осталась на том же уровне.

В апреле специалисты компании «Метриум» пришли к выводу, что семье потребуется шесть лет и шесть месяцев, чтобы накопить средства на квартиру в московской новостройке комфорт-класса. Для определения срока аналитики соотнесли чистый годовой доход средней московской семьи со средней стоимостью жилья. Они также указали, что в 2022-м коэффициент доступности столичных новостроек достиг многолетнего минимума.